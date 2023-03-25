29 марта в Бакинском театре марионеток при организации посольства Литвы в Азербайджане состоится вечер поэзии «Yenə o bağ olaydı», посвященный творчеству азербайджанского поэта Микаила Мушфига и литовского поэта Витаутаса Мачерниса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, поэты и музыканты Эгидиус Навикас, Натаван Меджидова, Фариза Бабаева, Гюльнур Мамедова и Джалал Самедов продекламируют отрывки из наиболее известных произведений Мушфига и Мачерниса. Ведущая вечера – художница Адиля Эфенди.

В вечере примут участие представители творческой интеллигенции.