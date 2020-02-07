В Баку произошел взрыв, есть пострадавшие

В квартире в Баку прогремел взрыв.

Как сообщает «Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB), происшествие зафиксировано в одной из квартир по адресу Сабаильский район, улица Ильяса Эфендиева 10.

Сообщается, что четверо членов одной семьи с ожогами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу № 5, одному человеку оказана помощь на месте.

Двум из четырех человек, доставленных в больницу, оказана амбулаторная помощь и они выписаны домой, а два других члена семьи помещены в стационар для дальнейшего лечения. Их состояние оценивается как стабильное.

| 2020-02-07T21:47:47+00:00 7 февраля 2020, 21:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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