В Баку продезинфицированы все станции метро

Все станции метро продезинфицированы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов.

По его словам, в течение дня дезинфекция проводится по нескольку раз.

«Подземные пассажироперевозки растут изо дня в день. В рабочие дни перевозится 800 тысяч, в нерабочие — 600 тысяч, а по субботам и воскресеньям 450 тысяч пассажиров. То есть в среднем перевозится 650 тысяч пассажиров. За первый месяц этого года перевезено 39 миллионов пассажиров», — сказал Гусейнов.

Он подчеркнул, что именно благодаря своевременным решениям Президента страны ситуация в Азербайджане в связи с коронавирусом существенно лучше, чем в других странах мира.

| 2020-05-08T17:38:52+00:00 8 мая 2020, 17:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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