В Баку ожидается сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем преимущественно без осадков, однако к ночи местами ожидается дождь, сообщае Национальная гидрометеорологическая служба.

На Абшеронском полуострове прогнозируются ночью — 5-7, днем — 13-16, местами — 18-20 градусов тепла, в Баку ночью — 5-7, днем — 15-17, местами — 18-20 градусов тепла.

Во второй половине дня скорость северо-западного ветра усилится до 15-18 м/сек, временами — до 20-23 м/сек.

Завтра с полудня до второй половины дня пятницы, в основном в северных и западных районах, временами ожидается дождь, в предгорных районах — снег. Западный ветер местами усилится до 20-25 м/сек.

Ночью — 3-7, днем — 14-19 градусов тепла, в горах ночью — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем — 7-12 градусов тепла.