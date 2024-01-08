В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 13 января до вечера 15 января местами ожидаются мокрый снег, снег.

Об этом сказал начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

По его словам, метеорологические исследования последних лет во всем мире показывают, что в последние десятилетия количество холодных дней в зимнее время года уменьшается.

«В нашей стране наблюдаются уменьшение количества морозных, снежных дней, более мягкая зима. По данным многолетних метеорологических наблюдений, за последние 10 лет среднемесячная температура воздуха в январе была на 0,1-2,1 градуса выше климатической нормы. Однако в некоторые годы, наряду с этим, наблюдались аномальные холода. После нескольких дней умеренной погоды в нашей стране ожидается характерная для зимы снежная погода. Так, с 10 января, начиная с северных и западных районов, ожидается изменение погодных условий, сильный северо-западный ветер, периодически осадки, местами мокрый снег, в горных и предгорных районах снег, в отдельных местах интенсивный», — сказал он.

По словам начальника Службы, дождливая погода продлится с перерывами до утра 12 января.

«Вечером 12 января в основном в северных и западных районах, а с вечера 13-го в большинстве районов снова ожидаются осадки, которые продлятся до 15 января, местами ожидается мокрый снег, снег. В Нахчыванской, Карабахской и Восточно-Зангезурской, Газах-Гянджинской, Горно-Ширванской, Балакен-Шекинской, Губа-Гусарской, Центрально-Аранской, Лянкяран-Астаринской зонах осадки примут интенсивный характер. В ночные и утренние часы 14-15 января в горных и предгорных районах дороги могут обледенеть. В Баку и на Абшеронском полуострове вечером 10 января погода будет дождливой, на некоторых пригородных территориях дождь перейдет в мокрый снег, а с вечера 13 до 15 января местами ожидаются мокрый снег, снег», — сказал он.

По словам Махмудова, в первой половине дня 10 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный ветер скоростью 18-23 м/с, а ночью и утром — до 30-33 м/с.