В Баку отмечали юбилей музыканта, который ныне выставляет нас «варварами» — О проповедях и заповедях

Прежде чем читать проповеди, нужно чтить заповеди. Эта простая и очевидная мысль явно не пришла в голову российским культурным, общественным и политическим деятелям, которые написали открытое письмо в ЮНЕСКО о культурном и историческом наследии Нагорного Карабаха. Перечислю имена некоторых из них. Это режиссеры Александр Сокуров, Алексей Герман-младший и Эдуард Бояков, дирижеры Владимир Спиваков и Теодор Курентзис, актеры Анатолий Белый, Юлия Ауг и Константин Крюков, музыкант Борис Гребенщиков, писатель Захар Прилепин и другие.

Подлинность письма подтвердила в четверг телеведущая Сатеник Зарэвна Спивакова, в девичестве Саакянц… «Я одна из инициаторов этого письма. Мы не даем оценок политической ситуации. Понимаем, что на данный момент под защитой российских миротворцев основные исторические ценности, находящиеся на территории Нагорного Карабаха. Но там очень много памятников, ни у кого нет уверенности, что все они будут сохранены», — пояснила Сати Спивакова. По ее словам, главная цель подписавшихся — помочь сохранению исторического наследия, предотвратить возможные разрушения и акты вандализма. «Важно, чтобы об этом знали, чтобы памятники взяли под охрану ЮНЕСКО», — сказала она. Спивакова отметила, что обращение поддержали более ста человек.

Таким образом, вопреки утверждению Сатеник Зарэвны, дана политическая оценка итогам армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Того самого, что длился более четверти века, в течении которых 20% территорий нашей страны находились под армянской оккупацией. Того самого, который был справоцирован армянской стороной, предъявившей территориальные претензии на азербайджанские территории. Того самого, в результате которого еще в Первую Карабахскую войну погибло около 20 тысяч азербайджанцев, свыше 100 тысяч человек получили ранения, а около 1 млн человек в Азербайджане стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Прекращения армянской оккупации в течении более четверти века требовали соответствующие резолюции ООН и иных влиятельных международных организаций. Но все без толку. И только сейчас, в результате проведения азербайджанской стороной контрнаступательной операции, была восстановлена территориальная целостность нашей страны, освобождена колыбель азербайджанской культуры город Шуша и иные ранее оккупированные территории нашей страны.

За все эти годы Сатеник Зарэвна, равно как и все подписанты обращения в ЮНЕСКО, «героически» молчали, никак не осуждая захват Арменией азербайджанских земель. Они не разу не возмутились превращением некогда цветущего Агдама в Кавказскую Хиросиму. Набрали они в рот воды, когда армянские оккупанты расстреляли и собирались распилить на металлолом памятники Узеиру Гаджибекову, Бюльбюлю и Натаван, которые удалось спасти лишь чудом, ибо, ведь, армянские оккупанты в свое время демонтировали бронзовые бюсты и вывезли их в Грузию на металлолом.

Кроме того, в Шуше были разрушены более 170 жилых домов, считавшихся памятниками архитектуры, и около 160 культурных и исторических памятников. Молельные дома и мечети подверглись осквернению и вандализму, уничтожены редкие рукописи. В их числе можно назвать библиотеку и сам дворец Панах хана, Хан-сарайы и караван-сарай, мечети Верхняя и Нижняя Говхерага, мечеть Саатлы, мавзолей Вагифа, дом Натаван, дом-музей Бюльбюля.

Молчали тогда все эти подписанты, хотя налицо были вопиющие факты вандализма с армянской стороны. А еще можно вспомнить про Геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы, которым так бравировал третий президент РА Серж Саргсян. Им также не возмущались подписанты указанного выше обращения в ЮНЕСКО. Они промолчали и после фашистской фразы второго президента РА Роберта Кочаряна о «генетической несовместимости армян и азербайджанцев».

Они помалкивали и сейчас, когда армянская сторона бомбила мирное население Барды и Гянджи, в результате которых погибли дети, старики, женщины. Молчат они и после того, как выяснилось, что мечети в Зангилане и многих иных освобожденных из-под армянской оккупации районах нашей страны были превращены в свинарники. Не подают эти дамы и господа голоса, когда весь мир видит, как покидающие оккупированные азербайджанские территории армяне сжигают леса, вырубают деревья, закладывают бомбы. В общем, ведут себя, как истинные варвары и террористы.

Это говорит о предвзятости Сатеник Зарэвны и тех, кто по ее просьбе настрочил открытое письмо в ЮНЕСКО. Раньше его писать надо было, когда армянская сторона в ходе оккупации наших земель варварски уничтожала все на своем пути. Будь так, и отношение к этим дамам и господам было в нашей стране иное. Сейчас же они выступают в роли бойцов информационного фронта, которые пытаются принизить ценность нашей победы, представив армянскую сторону в роли жертвы, хотя это именно армяне более четверти века жили на чужих, захваченных землях Азербайджана.

Причем, только письмами тут дело не ограничивается. Как известно, Владимир Спиваков и Теодор Курентзис присоединились к гуманитарной инициативе Ассамблеи Армян и свой гонорар за предстоящий концерт перевели в фонд Ассамблеи по сбору средств в помощь детям «Арцаха». При этом никогда и никто из них не оказывал помощи детям Шуши, Агдама, Ходжалы и иных оккупированных ранее территорий нашей страны. И это яркий пример того, как не соблюдающие общепринятых, общечеловеческих заповедей о гуманизме, пытаются читать проповеди на сей счет.

А ведь тот же Спиваков не раз бывал в Баку. Он любит вспоминать про совместные концерты с великим Ниязи, про вкус азербайджанской пахлавы. Более того, в прошлом году в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку прошел организованный представительством Россотрудничества в Азербайджане совместно с Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли (БМА) концерт, посвященный 75-летию Владимира Спивакова. Того самого, который сейчас по инициативе своей жены выставляет азербайджанцев «варварами», а армян «невинными жертвами». Надеюсь, что после всего случившегося организаторам той акции будет хотя бы стыдно, а всех тех, кто активно участвует в информационной войне против нашей страны, больше не впустят в Азербайджан.