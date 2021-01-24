В Баку открывают музеи: а что с театрами и концертами?

Завтра в Баку в результате смягчения карантинных мер открываются музеи, галереи и выставочные салоны.

Одним из первых обновленную программу для посетителей представил Азербайджанский национальный музей ковра.

«После окончания строгого карантина мы приглашаем всех желающих приятно, полезно и интересно провести досуг, познакомиться с богатой обновленной экспозицией, насладиться неописуемой красотой бесценных произведений искусства. Дети и подростки могут принять участие в увлекательных мастер-классах и посмотреть различные спектакли», — сообщила # директор музея Ширин Меликова.

Начиная с 25 января, двери музея будут открыты в будние дни с 10:00 до 18:00. При этом работа музея будет организована в соответствии с текущими правилами карантина, санитарными нормами и требованиями методических указаний. Групповые посещения будут ограничены до 10 человек в группе. По субботам и воскресеньям музей будет закрыт для общественности в связи с дезинфекционными мероприятиями.

Открывается для посещения и Бакинский книжный центр (Baku Book Center). С 25 января этот популярный среди бакинцев и гостей культурный центр будет работать в обычном графике — с 10.00 до 22.00.

По – прежнему остаются закрыты театры и концертные залы, а потому, на данный момент неизвестно, когда культурная жизнь Баку восстановится в полном объеме.

Капельку света пролил народный артист Азербайджана EMIN, который, как известно, также является одним из организаторов крупнейшего музыкального фестиваля «ЖАРА»:

«Есть надежда, что в конце июля в Баку все-таки состоится фестиваль «ЖАРА»», написал он пару часов назад в своем Instagram. А далее дополнил в stories: «До Жары всего 187 дней. Уже не могу дождаться…».

Напомним, что в прошлом году фестиваль был отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Что будет в этом – официально пока что не говорит никто. Но слова Эмина Агаларов вселили надежду в сердца многочисленных фанатов «ЖАРЫ», которые с нетерпением дожидаются возвращения звезд на сцену.

Открытие пятого, юбилейного фестиваля запланировано 28 июля, в Sea Breeze Resort. Согласно предварительной программе, 28 июля состоится гала-концерт по случаю открытия, 29 июля на сцене прозвучат хиты 90-ых и нулевых, а также пройдет творческий вечер Дмитрия Маликова. 30 июля намечен творческий вечер Игоря Николаева, 31 июля — International Day при участии артистов лейбла Zhara Music, а завершится фестиваль 1 августа концертом артистов поколения Z и «сольниками» Егора Крида и HammAli & Navai.