Сегодня — День молодежи Азербайджана.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание развитию молодежи Азербайджана. Результатом этого внимания и заботы является День молодежи Азербайджана, учрежденный указом Гейдара Алиева от 2 февраля 1997 года. Следует отметить, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 августа Международным днем ​​молодежи 17 декабря 1999 года.

Развитие азербайджанской молодежи, воспитание ее на основе нравственных ценностей и правильное направление своего творчества, раскрытие и продвижение талантов – основные цели проекта «Старт», совместно реализуемого галереей «NUR Art House» и НПО «Arts Council Azerbaijan».

Как сообщает #, целью выставки молодых и начинающих художников, является повышение роли молодежи в популяризации искусства, поддержка их в качестве промоутеров этого творчества. На выставке представлены живописные работы на различные темы.

На открытии выставки выступили директор галереи «NUR Art House», заслуженный деятель культуры, доктор искусствоведения, профессор Роя Тагиева, руководитель организации «Arts Council Azerbaijan» Дадаш Мамедов.

Организаторы пожелали молодежи, сделавшей первые шаги в искусстве, дальнейших успехов и поздравили азербайджанскую молодежь с праздником.

В мероприятии приняли участие представители нашей интеллигенции, представители дипломатических миссий, любители искусства.

В выставке принимают участие молодые и начинающие художники, которые представили свой внутренний мир и подход к искусству своими яркими работами:

Асмар Мамедова, Афаг Акбарова, Эльшан Рзазаде, Гюнеш Джафарова, Раван Джаббарлы, Фирангиз Таривердиева, Фатима Алиева, Рейхан Магеррамова, Ламан Нагиева, Гульпара Мамедова, Самира Фаизова, Хаяла Юсифова, Джала Гасанзаде, Айтан Акперова. , Сакина Шарифова, Гюлер Алиева, Чинара Ахмедова, Элиза Гурбанова, Фидан Амирова, Нармин Насибова, Вафа Ахмедова, Асад Аскеров, Фарида Мамедова, Туране Мамедова, Зибейда Садыглы, Рана Гусейнова, Вугар Мамедов, Лейла Гадирова, Камила Наджаф, Ксана Мамедова, Марьян Могбелиева. Их отношение к природе, обществу и проблемам, волнующим человечество, выражается уникальным образом через язык цветов.

Основной целью общественной организации «Arts Council Azerbaijan» и галереи «NUR Art House», всегда поддерживающей молодежь, при организации данной выставки является дальнейшее повышение интереса молодого поколения к искусству, узнавать и продвигать Азербайджанских художников.

Выставка продлится до 4 февраля. Зрители могут ознакомиться с работами нашей молодежи в галерее «Nue Art House», расположенной по адресу улица Гяср 27, Ичеришехер, с 11:00 до 18:00.

Вход бесплатный.