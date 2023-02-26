27-28 февраля в Баку пройдет пленарное заседание азербайджано-российского экспертного совета. Событие само по себе немаловажное, но гораздо больший интерес представляет участие в нем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Но до участия в заседании ожидается его встреча с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Весьма вероятно, что Лаврова примет также президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как анонсировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Лавров во время визита в Азербайджан уделит особое внимание реализации трехсторонних договоренностей.

Ожидаемый приезд Лаврова в Азербайджан особенно примечателен в свете событий, имевших место на недавней Мюнхенской конференции по безопасности.

Мы стали свидетелями очередного всплеска активности европейских и американских структур в вопросе окончательного решения армяно-азербайджанской проблемы. Это касается как вопроса делимитации границ между двумя странами, так и последующего за ним подписания долгосрочного мира.

Конечно же, принимая во внимание позицию Армении, руководство которой лишено политической воли и собственного мнения, говорить сегодня о скором подписании мирного соглашения еще рано.

Тем не менее, невооруженным глазом видно, что Запад вновь пытается перехватить инициативу в армяно-азербайджанском вопросе и взять под свое модераторство застарелый конфликт.

Неслучайно в Мюнхене лидеры Азербайджана и Армении провели двусторонние встречи с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

В частности, в беседе с Ильхамом Алиевым Шарль Мишель заявил, что Евросоюз продолжит усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в переговорах по мирному договору, обеспечении стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Затем в ход пошла «тяжелая артиллерия». Если все предыдущие встречи Алиева и Пашиняна на брюссельской площадке проходили лишь с участием Шарля Мишеля (за исключением последней с участием Макрона, после чего процесс застопорился), то на сей раз США решили сыграть в открытую.

Была проведена трехсторонняя встреча Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и госсекретаря США Энтони Блинкена, которая продлилась полтора часа.

А перед встречей Блинкен заявил, что у Азербайджана и Армении есть историческая возможность установить прочный мир после более, чем 30-летнего конфликта, как бы намекнув, что этого можно добиться лишь с помощью Запада. Тем самым, был брошен еще один камешек в российский огород.

Естественно, подобная активизация Запада не может не раздражать Россию, которая, в силу своих имперских замашек, продолжает считать Южный Кавказ своей вотчиной. А, следовательно, по мнению Кремля, все проблемы, связанные с регионом, находятся исключительно в их монопольной компетенции.

Если прибавить к сказанному еще и присутствие так называемой гражданской миссии ЕС на территории форпоста РФ – Армении, то обеспокоенность Первопрестольной вполне понятна.

Наверняка, эти вопросы будут в центре внимания в ходе встречи Лаврова с главой МИД Джейхуном Байрамовым и президентом Ильхамом Алиевым.

Только вот ответственность за ослабление России в вопросе посредничества по урегулированию проблемы между Азербайджаном и Арменией целиком и полностью лежит на самой России. И брешь, которую Москва допустила, естественно, желает залатать Запад.

Понятно, что Лавров во время бесед будет говорить о добрососедских отношениях, искреннем желании Москвы видеть Южный Кавказ мирным и стабильным, даже может напомнить о годовщине подписания Декларации о союзничестве между РФ и Азербайджаном. Но это все лирика. Конкретных шагов Кремля для установления мира и стабильности в регионе, подписания мирного соглашения мы не видим.

И, в первую очередь, это связано с отсутствием желания повлиять на Армению в вопросе реализации трехсторонних соглашений, которым Лавров, по словам Захаровой, уделит особое внимание.

Думается, что не внимание нужно уделять, а необходимо принудить Ереван выполнить один из главных и важных пунктов договоренностей: вывести армянские вооруженные силы с территории Азербайджана. Прошло два с половиной года, а воз и ныне там.

И Москва не то, что не влияет на Ереван, но и потакает армянским провокациям на территории Азербайджана.

Буквально на днях (в годовщину подписания Декларации о союзничестве) армянские боевики обстреляли позиции азербайджанской армии в Шуше и Ходжавенде. В зоне ответственности российских миротворцев. Комментарии тут излишни.

Да и в вопросе с Лачинской дорогой, где уже свыше двух месяцев продолжается мирная акция протеста представителей азербайджанского гражданского общества, Москва выставила себя в неприглядном свете в глазах Баку.

Российские миротворцы, не допуская азербайджанских экологов к мониторингу незаконно эксплуатируемых армянами (и не только) наших природных месторождений, говорит только об этом: Россия в этом вопросе завязла по самые уши.

При наличии столь негативного кейса Лаврову нелегко будет выглядеть убедительным. И, скорее всего, мяч снова укатится на западную площадку…