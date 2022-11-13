В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 16 и 17 ноября состоятся гастроли Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои, сообщает #.

Коллектив представит бакинским зрителям два спектакля.

16 ноября будет показан балет «Хумо» узбекского композитора Анвара Эргашева, премьера которого состоялась в 2005 году. В 2007 году он был удостоен звания лауреата Государственной премии Узбекистана I степени.

Согласно сюжету спектакля, Хумо – это легендарная птица, символ красоты, счастья и любви. Прилетая на землю, она сбрасывает своё оперение, которое превращается в прекрасных девушек. Искусный мастер чеканки Заргар влюбляется в одну из них, по имени Зулейхон. Много трудностей им приходиться преодолеть, чтобы быть вместе.

17 ноября будет представлена опера «Риголетто» Джузеппе Верди. Это произведение — вершина творчества композитора. В его основу лег сюжет драмы «Король забавляется» Виктора Гюго. Она повествует о распутном и циничном герцоге Мантуанском. Придворный шут Риголетто, дочь которого герцог обесчестил, задумал жестокую месть, но ее жертвой становится сама несчастная девушка.

В спектаклях задействованы ведущие солисты Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои — народные артисты и лауреаты международных конкурсов вокалистов и артистов балета.

Труппа Большого театра Узбекистана приезжает на гастроли в Баку в полном творческом составе — симфонический оркестр, солисты, хора и артисты балета.