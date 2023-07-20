Сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли здание в знак протеста против сожжения Корана в Стокгольме, сообщает Reuters. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

Протестующие были сторонниками радикального мусульманского проповедника Муктады ас-Садра. Организатором протеста называют иракского священнослужителя Муктаду ас-Садру — одну из самых влиятельных фигур Ирака. У него сотни тысяч последователей, которых призывает выходить на протесты.

Накануне полиция Стокгольма выдала разрешение на публичное сожжение Корана — уже второе меньше чем за месяц. Заявитель намерен сжечь Коран и иракский флаг.

Полиции удалось разогнать протестующих к утру и взять территорию посольства под свой контроль. Пожарные потушили огонь.

МИД Ирака и МИД Швеции осудили нападение.

«Правительство Ирака дало указание компетентным органам безопасности провести срочное расследование и принять необходимые меры безопасности, чтобы раскрыть обстоятельства инцидента и установить лиц, виновных в этом акте, и привлечь их к ответственности в соответствии с законом», — говорится в сообщении, опубликованного в телеграм-канале иракского внешнеполитического ведомства. (moscowtimes.ru)