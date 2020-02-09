В Азербайджане завершено голосование на парламентских выборах

Завершилось голосование на внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Как передает Report, процесс стартовал в 08:00 и завершился в 19:00.

Отметим, что парламентские выборы охватили 125 избирательных округов, голосование проводилось в 5573 избирательных пунктах. Решением Центризбиркома для выборов были напечатаны 5 млн 387 тыс. 600 избирательных бюллетеней.

5 млн 329 тыс. 460 человек получили возможность воспользоваться правом голосования.

В парламентских выборах участвовали 1314 кандидатов. Кандидатуры 246 человек из зарегистрированных были выдвинуты политическими партиями, 1057 человек – по собственной инициативе, 11 человек – инициативными группами. 79 процентов зарегистрированных кандидатов — мужчины, 21 процент — женщины. За выборами наблюдали 77 тыс. 790 местных наблюдателей. Кроме того, в связи с выборами аккредитацию прошли 883 международных наблюдателя, которые являются гражданами 58 стран. Процесс освещали представители более 130 мировых СМИ.