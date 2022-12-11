В Азербайджане за прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 45 человек вылечились, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров, за сутки летальных исходов от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 824 870 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 511 человек вылечились, число активно больных — 373. Скончались 9 986 человек.

За последние сутки проведено 1 475 тестов на выявление новых случаев коронавируса, всего — 7 394 585 тестов.