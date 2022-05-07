В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 565 человек.

Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 358 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 399 человека, третьей и более дозами — 2 507 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата — 301 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 666 575, из них первую дозу вакцины получили 5 341 671, две дозы — 4 841 925, бустерную дозу — 3 241 601 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата — 241 378 человек