В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 33 человека прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался один человек.

Всего в стране выявлено 824 193 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 813 942 человека прошли лечение и выздоровели, активно больных — 275 человек. Всего скончались 9 976 человек.

За последние сутки проведено 2 015, всего — 7 369 434 теста.