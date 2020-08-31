В Азербайджане выявлены 126 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались еще три человека

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 126 новых случаев инфицирования коронавирусом, еще 144 человека вылечились и были выписаны домой.

Об этом 31 августа сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще три пациента.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 36 435 человек, 534 из которых скончались, 33 847 — излечились, 2 054 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведены 922 069 тестов (за последние 24 часа — 5 042) на COVID-19.