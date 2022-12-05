В Азербайджане выявлено еще 13 случаев заражения коронавирусом, 14 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 512 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 261 человек вылечился, 9 983 скончались, число активных больных – 268.

За прошедшие сутки проведено 878 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 383 253 теста.