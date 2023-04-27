В Азербайджане выявлено еще 68 случаев заражения коронавирусом, 49 человек вылечились.

Как передает #, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

2 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 267 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 820 811 человек вылечились, 10 235 скончались, число активных больных — 221.

За прошедшие сутки проведено 1 437 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 587 257 тестов.