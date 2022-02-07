В Азербайджане выявлено еще 4680 случаев заражения коронавирусом, 2134 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

27 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 703334 случая заражения коронавирусной инфекцией, 648512 человек вылечились, 8 898 человек скончались, число активных больных – 45924.

За прошедшие сутки проведено 11442 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6278899 тестов.