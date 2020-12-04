В Азербайджане выявлено еще 4267 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 4267 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2566 человек вылечились, 41 человек скончался.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 138 000 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 83 800 человека вылечились, 1 551 скончался, число активных больных — 52 649. До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 1 797 026 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 15 808 тестов на коронавирус.