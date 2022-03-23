В Азербайджане выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом, 101 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

4 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 791583 факта заражения коронавирусной инфекцией. 781303 человека вылечились, 9670 скончались, число активных больных — 610.

За прошедшие сутки проведен 2695 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6673982 теста.