В Азербайджане выявлено еще 36 случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 371 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 442 человека вылечились, 9 717 человек скончались, число активных больных – 212.

За прошедшие сутки проведено 2 117 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 970 953 тестов.