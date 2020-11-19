В Азербайджане выявлено еще 2597 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 2597 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1354 человек вылечились, 23 скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 8394 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 58 465 человек вылечились, 1 053 скончались, число активных больных – 23476. За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 12874 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период —  1562442 теста.

| 2020-11-19T15:13:54+04:00 19 ноября 2020, 15:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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