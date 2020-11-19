В Азербайджане выявлено еще 2597 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 2597 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1354 человек вылечились, 23 скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 8394 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 58 465 человек вылечились, 1 053 скончались, число активных больных – 23476. За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 12874 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период — 1562442 теста.