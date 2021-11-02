В Азербайджане выявлено еще 2178 случаев заражения коронавирусом, 2010 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

31 пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 534 748 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 497 363 человека вылечились, 7 132 скончались, число активных больных — 30 253.

За прошедшие сутки проведено 11 889 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 214 586 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 47 133 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 35 349, вторую дозу получили 11 784 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9 708 264, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 293 969, вторую дозу получили 4 414 295 человек.