В Азербайджане выявлено еще 149 случаев заражения коронавирусом, 193 человека вылечились, 3 человека скончались, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 821 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 810 374 человек вылечились, 9 913 человек скончались, число активных больных – 1024.

За прошедшие сутки проведено 2456 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 247 567 тестов.