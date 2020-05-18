В Азербайджане выявлено еще 113 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 40, скончался один человек

В Азербайджане выявлено еще 113 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 40, скончался один человек.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, в настоящее время число активных больных в больницах особого режима составляет 1 333 человека. В целом по стране на сегодняшний день зафиксировано 3 387 случаев инфицирования.

Как сказала Гараева, эпидемиологическая ситуация в Азербайджане зависит только от нас самих. В парках необходимо носить маски.

«С сегодняшнего дня правила карантина смягчаются. Однако, мы — врачи -должны быть готовы к более сложной работе. Это показывает и статистика. С 11 по 17 мая зафиксировано 755 случаев инфицирования. Никогда ранее за одну неделю не фиксировалось такое число зараженных. Эта цифра начала расти с момента смягчения карантинных ограничений. Все это показывает, что мы не проявляем социальную ответственность на должном уровне. На сегодняшний день государство приняло все меры для защиты населения. Но и мы сами должны осознавать свою ответственность», — подчеркнула завотделом TƏBİB.