В Азербайджане выявлено 97 случаев инфицирования коронавирусом, один скончался

В Азербайджане выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19, 30 человек выздоровели, один скончался.

Информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлено 2 519 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 650, скончались 32 человека.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 837 человек, из них состояние 33 человек оценивается как тяжелое, 40 — средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане было проведено 193 411 тестов.

| 2020-05-10T19:47:45+00:00 10 мая 2020, 19:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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