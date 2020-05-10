В Азербайджане выявлено 97 случаев инфицирования коронавирусом, один скончался

В Азербайджане выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19, 30 человек выздоровели, один скончался.
Информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в стране выявлено 2 519 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 650, скончались 32 человека.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 837 человек, из них состояние 33 человек оценивается как тяжелое, 40 — средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период в Азербайджане было проведено 193 411 тестов.