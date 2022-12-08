В Азербайджане выявлено еще 50 случаев заражения коронавирусом, 46 человек вылечились, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 824 691 случай заражения коронавирусной инфекцией, 814 399 человека вылечились, 9 984 скончались, число активных больных – 308.

За прошедшие сутки проведено 1 868 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 7 389 919 тест.