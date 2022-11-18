В Азербайджане выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусом, 42 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 823 889 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 669 человек вылечились, 9 969 скончались, число активных больных – 251.

За прошедшие сутки проведен 1 571 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 353 252 теста.