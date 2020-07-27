В Азербайджане выявлено 396 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались еще 6 человек

В Азербайджане выявлено 396 новых случаев инфицирования коронавирусом, еще 558 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом 27 июля сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 скончались еще шесть пациентов.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 30 446 человек, 423 из которых скончались, 23 242 — излечились, 6 781 — продолжает лечение в больницах особого режима.

В республике на сегодняшний день проведено 690 386 тестов (за последние 24 часа — 6 838) на COVID-19.