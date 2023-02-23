В Азербайджане выявлено еще 23 случаев заражения коронавирусом, 16 человек вылечились, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлено три летальных исхода от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 449 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 183 человека вылечились, 10 111 скончались, число активных больных — 155.

За прошедшие сутки проведено 1 293 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 518 121 теста.