В Азербайджане выявлено еще 16 случаев заражения коронавирусом, 21 человек вылечился, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 828 251 факт заражения коронавирусной инфекцией. 818 007 человек вылечились, 10 099 скончались, число активных больных — 145.

За прошедшие сутки проведен 1 871 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 507 868 тестов.