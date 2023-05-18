В Азербайджане выявлено еще 13 случаев заражения коронавирусом, 16 человек вылечились, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 706 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 821 351 человек вылечился, 10 270 скончались, число активных больных — 89.

За прошедшие сутки проведено 1 015 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 608 942 теста.