В Азербайджане выявлено 113 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Азербайджане выявлено 113 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 55, скончались два человека, передает Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, скончались граждане 1963 и 1966 года, тесты на коронавирус которых оказались положительными.

На сегодня в стране выявлен 3 631 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 2 253, скончались 43 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 335 лиц, из которых состояние 46 человек оценивается как тяжелое, 64 — средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 245 609 тестов.