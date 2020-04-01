В Азербайджане временно отменят НДС

В Азербайджане временно перестанут взимать НДС с налогоплательщиков за услуги, оказываемые на безвозмездной основе.

Это отражено в программе поддержки, разработанной в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства».

Программа включает следующие положения:

Предоставление льгот по упрощенному налогообложению на определенный срок субъектам микропредпринимательства;

Освобождение от налога на имущество и землю на определенный срок;

Освобождение налогоплательщиков от налога на прибыль (доход) на соответствующую сумму и определенный срок;

Снижение упрощенного налога лицам, занимающимся деятельностью в сфере общественного питания, освобождение от налога плательщиков налога на прибыль (доход);

Освобождение некоторых налогоплательщиков от НДС на определенный срок;

Освобождение от текущих налоговых платежей по сферам деятельности, по которым будут предоставлены льготы;

Продление срока предоставления налога на прибыль (доход) по итогам 2019 года;

Продление срока представления налоговой отчетности, а также срока уплаты налогов;

Временное освобождение от НДС некоторых товаров, необходимых для удовлетворения продовольственных и медицинских нужд населения (освобождение от НДС импорта и продажи некоторых товаров);

Освобождение от НДС сырья и материалов, применяемых для производства продовольствия, медицинских и других необходимых товаров.