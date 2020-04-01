В Азербайджане временно отменят НДС

В Азербайджане временно перестанут взимать НДС с налогоплательщиков за услуги, оказываемые на безвозмездной основе.
Это отражено в программе поддержки, разработанной в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства».
Программа включает следующие положения:
Предоставление льгот по упрощенному налогообложению на определенный срок субъектам микропредпринимательства;
Освобождение от налога на имущество и землю на определенный срок;
Освобождение налогоплательщиков от налога на прибыль (доход) на соответствующую сумму и определенный срок;
Снижение упрощенного налога лицам, занимающимся деятельностью в сфере общественного питания, освобождение от налога плательщиков налога на прибыль (доход);
Освобождение некоторых налогоплательщиков от НДС на определенный срок;
Освобождение от текущих налоговых платежей по сферам деятельности, по которым будут предоставлены льготы;
Продление срока предоставления налога на прибыль (доход) по итогам 2019 года;
Продление срока представления налоговой отчетности, а также срока уплаты налогов;
Временное освобождение от НДС некоторых товаров, необходимых для удовлетворения продовольственных и медицинских нужд населения (освобождение от НДС импорта и продажи некоторых товаров);
Освобождение от НДС сырья и материалов, применяемых для производства продовольствия, медицинских и других необходимых товаров.