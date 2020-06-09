В Азербайджане возобновляется внутреннее авиасообщение

В Азербайджане с 15 июня будет возобновлено внутреннее авиасообщение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, в первую очередь будет возобновлено авиасообщение с Нахчываном.

«В ходе осуществления перелетов будут соблюдаться соответствующие правила. Продолжается осуществление рейсов в Азербайджан из-за рубежа. Сегодня из Дагестана возвращены и помещены на карантин 130 человек. Десятого июня из Нью-Йорка в Баку будут доставлены 210 человек. Процесс возвращения находящихся за рубежом граждан будет продолжаться поэтапно», — сказал Мамедов.

| 2020-06-09T19:22:38+04:00 9 июня 2020, 19:30|12345 (Пока оценок нет)
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