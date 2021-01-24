В Азербайджане возобновляется работа некоторых сфер

В Азербайджане было принято решение смягчить часть ограничений в рамках ужесточенного карантинного режима с 00:00 часов 18 января 2021 года.

Об этом было сказано на брифинге Оперативного штаба.

С 00:00 часов сегодняшнего дня на территории Азербайджана разрешается работать торговым объектам (исключая крупные торговые центры и моллы, а также обслуживание клиентов в объектах общепита, кафе, чайхане и других подобных заведениях);

парикмахерским, салонам красоты, допускается оказание косметических услуг (в том числе, обслуживание клиента на дому и в другом месте);

музеям и выставочным залам;

восстанавливается междугороднее и межрайонное движение.