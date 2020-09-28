В Азербайджане возобновлена работа портала icaze.e-gov.az

В соответствии с соответствующим указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в городах Баку, Гянджа, Сумгайыт, Евлах, Мингячевир, Нафталан, Абшеронском, Джабраилском, Физулинском, Агджабединском, Бейлаганском, Агдамском, Бардинском, Тертерском, Геранбойском, Гейгельском, Дашкесанском, Гедабекском, Товузском, Шамкирском, Газахском и Агстафинском районах с 28 сентября 2020 года с 21:00 до 06:00 часов применяется комендантский час.

Как сообщили АПА в Кабинете министров, в районах, где действует комендантский час, гражданам запрещается находиться на улицах и в других общественных местах без специальных разрешений и документов, удостоверяющих личность.

В соответствии с постановлением Кабинета министров № 358 от 28 сентября, разрешение на деятельность государственных структур, а также сотрудников физических и юридических лиц, которым разрешено осуществлять деятельность, оформляется посредством электронной подписи на портале icaze.e-gov.az.

Разрешения с портала следует оформлять только для сотрудников, деятельность которых необходима с 21.00 до 06.00.

По вопросам в связи с учреждениями, деятельность которых разрешена, следует обращаться по телефону 195 Министерства экономики, а по вопросам в связи с получением разрешений посредством портала icazə.e-gov.az, можно связаться с call-центром ASAN xidmət — 9108.