В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2021 год

В Азербайджане утвержден размер прожиточного минимума на 2021 год.

Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Прожиточный минимум на 2021 год утвержден в размере 196 манатов по стране, в том числе для дееспособного населения — 207 манатов, пенсионеров — 162 маната и для детей — 175 манатов, что в среднем на 6 манатов, или 3,1% больше в сравнении с текущим годом.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.