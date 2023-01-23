В Азербайджане утвержден порядок установки шторок в транспортных средствах.

Как сообщает #, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно порядку, допускается нанесение следующих покрытий на боковые, задние стекла транспортных средств, боковые стекла грузового отсека и стекла заднего вида:

* в легковых автомобилях – нанесение пленок или жалюзи;

* в грузовых автомобилях, автобусах, микроавтобусах, троллейбусах и трамваях – нанесение пленок (за исключением автобусов и микроавтобусов, используемых в пассажирской деятельности), жалюзи или шторок.