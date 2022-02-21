Министерство экономики, Государственный таможенный комитет, министерство сельского хозяйства и другие соответствующие органы Азербайджана раз в месяц будут информировать Кабинет министров об усилении здоровой конкурентной среды в стране, в том числе о мерах контроля по предотвращению случаев монополизации, разделения рынков, применения согласованных цен и ценовых манипуляций.

Это нашло отражение в подписанном сегодня распоряжении премьер-министра Али Асадова о неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер в Азербайджане.

Министерству экономики поручено совместно с ГТК Азербайджана принять необходимые меры по сохранению уровня самообеспечения внутреннего рынка продовольственными товарами в составе минимальной потребительской корзины.