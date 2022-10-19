С 21 октября температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-8 градусов, ожидаются грозы, дожди и снег.

21 октября, начиная с северных и западных районов, и до 23 октября на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, в отдельных местах пройдут дожди ливневого характера, в горных районах возможно выпадение снега.

С вечера 20 октября и до 22 октября будет преобладать западный ветер с порывами до 15-20 м/с, местами — до 28-33 м/с.

Есть вероятность повышения уровня водности в реках.