В Азербайджане создана электронная информационная система по пищевой безопасности

В рамках выполнения «Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 годы» в Автоматизированной информационной системе пищевой безопасности (АИСПБ) по импортным операциям созданы модули «е — обращение» и «регистрация».

Как сообщили в Государственном агентстве по пищевой безопасности Азербайджана, обеспечена интеграция информационных баз соответствующих государственных органов с АИСПБ Госагентства через информационную систему Электронное правительство. Таким образом система АИСПБ связана с информационными базами Налоговой службы при Минэкономики, министерства юстиции и Государственного таможенного комитета.