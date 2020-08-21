В Азербайджане сокращается разница между количеством заразившихся и выздоровевших

В Азербайджане выявлено еще 162 случая заражения коронавирусом, 171 человек вылечился, 2 человека скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане коронавирусом заразился 34921 человек. Из них 32682 человека выздоровели, 512 человек умерли.

Число активных больных – 1727.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 5 986 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом. За прошедший период проведено 861 788 тестов.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.