С 2024 года в Азербайджане будут проверяться письменные и устные навыки иностранных студентов, желающих стать магистрами.

Oб этом говорится во вступительной статье председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейки Аббасзаде к спецвыпуску журнала «Магистр».

Она отметила, что в следующем году при проверке логического мышления, знаний иностранного языка и информатики будут использованы тестовые задания закрытого (многопрофильного) и открытого типа: «В каждый тестовый блок по иностранному языку будут включены пять тестовых заданий закрытого типа на основе аудиоматериала. Образцы аудиоматериалов, подготовленных в помощь бакалаврам, размещены на официальном сайте ГЭЦ. А на вступительных экзаменах в магистратуру, которые пройдут с 2024 года, предусмотрена проверка письменных и разговорных навыков по иностранному языку».