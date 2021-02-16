В Азербайджане ряды больных коронавирусом пополнили еще 140 человек

В Азербайджане выявлены 140 новых случаев заражения коронавирусом, 191 человек прошел лечение и выписан домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 2 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 232 337 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 226 951 выписан после выздоровления, 3 185 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходит 2 201 пациент.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведен 7 631 тест, всего на сегодняшний день — 2 513 636 тестов.