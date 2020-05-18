В Азербайджане ряд лиц получит бессрочный статус инвалидности

В Азербайджане некоторые лица получат бессрочный статус инвалидности.
В связи с этим в закон «О государственной заботе о лицах, больных наследственными заболеваниями крови – гемофилией и талассемией» вносятся изменения.
Согласно этому изменению, инвалидность лиц с наследственными заболеваниями крови, в том числе, ограничение возможностей здоровья, определяются в соответствии с законом «О правах лиц с инвалидностью».
Для лиц старше 18 лет с наследственными заболеваниями крови, у которых до этого возраста установлены ограниченные возможности здоровья, определяется бессрочная инвалидность.(Trend)