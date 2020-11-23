В Азербайджане предложено увеличить лимит льготного тарифа на электричество в связи с карантином

На фоне роста случаев заражения COVID-19 власти Азербайджана с 21 ноября усилили ограничения в рамках особого карантинного режима, который продлен до 28 декабря. Обязательный масочный режим теперь действует как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.

По новым правилам, вступившим в силу днем ранее, Бакинский метрополитен закрыт, школьники и студенты отправлены на каникулы, а большинство сотрудников предприятий — на дистанционный режим работы. Людям старше 65 лет власти рекомендовали не выходить на улицу без особой необходимости. Ужесточение особого карантинного режима в Баку совпало с ограничениями военного положения и введением комендантского часа, однако жители города сочли карантин оправданным. Позже срок карантинного режима был продлен до 1 декабря, все учебные заведения были переведены на дистанционное обеспечение. С 7 по 23 ноября в 10 городах и районах была прекращена работа общественного транспорта и большинства предприятий и учреждений.

По мнению представителей местного экономического сообщества, введенный в стране карантин не только налагает на власти право штрафовать провинившихся, но обязывает государство к мерам поддержки социально незащищенных слоев населения. Как сказал # ученый-экономист Губад Ибадоглу, если инфекция продолжит распространяться такими быстрыми темпами, опасность может возрасти как с медицинской, так и с социально-экономической точек зрения.

«В сложившейся ситуации в числе важнейших приоритетов правительства в послевоенный период должна быть защита населения и предпринимателей от негативных последствий пандемии COVID-19 — сказал ученый. – Ведь если текущая ситуация ухудшится, существующая инфраструктура здравоохранения не сможет удовлетворить растущий спрос на койки, лекарства, предметы медицинского назначения и врачей. С этой точки зрения, гражданам следует соблюдать осторожность. Полагаю, самым критическим месяцем будут декабрь этого и январь следующего года. Весьма вероятно, что через несколько месяцев начнется массовое производство вакцины от коронавируса. Кстати, правительство Азербайджана должно заказать вакцину сейчас, чтобы вовремя доставить ее в страну».

Вместе с тем, говорит экономист, правительству следует задуматься о поддержке граждан и предпринимателей, продолжив в январе и декабре меры содействия, предусмотренные Планом действий Кабинета Министров от 4 апреля сего года. По его свидетельству, нужно вновь повысить лимит льготного тарифа на электроэнергию с 300 до 400 киловатт-часов сроком на два месяца. Так, первые 400 киловатт-часов использованной электроэнергии будут тарифицироваться по 0,07 маната за 1 киловатт-час электроэнергии, дальнейший объем электроэнергии — по 0,11 маната. Упомянутое решение, считает ученый, обойдется в 20 млн манатов и может стать частью мер социальной поддержки населения, предпринимаемых в связи с пандемией коронавируса и введенных в стране особым карантинным режимом. Также предложено компенсировать за счет государства плату за весенний семестр для студентов из семей, относящихся к социально уязвимой группе населения.

Единовременная выплата в 190 манатов также удостоилась внимания ученого. Ибадоглу полагает, что правительству следует в декабре и январе обеспечить единовременную выплату в размере прожиточного минимума лицам, зарегистрированным в качестве безработных в органах государственной службы занятости. Продолжить программу выплаты определенной части заработной платы сотрудников, работающих на территориях, пострадавших от пандемии. А также продолжить оказывать финансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, работающим в районах, затронутых пандемией. Касаясь возможностей бюджета, он заметил, что по данным Минфина, дефицит государственной казны за девять месяцев этого года составил 677,6 млн долларов, что меньше прогнозируемого отрицательного сальдо на 41,4%, а значит, в бюджете нет серьезной напряженности.

Эксперт-экономист Натиг Джафарли разделяет мнение, что в условиях карантина правительству следует поддержать население и бизнес. По мнению аналитика, из-за введенного карантинного режима правительству следует продолжить меры поддержки бизнеса. «Решением Кабинета министров в выходные не будет работать большинство объектов, кроме продовольственных магазинов и аптек. А значит, власти должны озаботиться выплатой компенсаций пострадавшему бизнесу».