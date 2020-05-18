В Азербайджане после освобождения номера в отеле новое заселение в него в течение 48 часов производиться не будет

В Азербайджане после освобождения номера в отеле новое заселение в номер в течение 48 часов производиться не будет.

Об этом было сказано в ходе онлайн-обсуждений на тему «Развитие внутреннего туризма в период после пандемии и спецподготовка региональных отелей» с участием представителей ведущих отелей Азербайджана.

Было отмечено, что за это время номер будет убран и передан в пользование другим постояльцам.

В ходе обсуждений отмечалось, что при входе в отель, в первую очередь, будет проверяться температура постояльцев. Также будет обеспечено соблюдение социальной дистанции в отеле.

Еще одно нововведение заключается в том, что будут отменены открытые буфеты во время завтрака, между столами будет соблюдаться расстояние минимум в два метра. Было отмечено, что отели уже провели специальные тренинги для персонала.

Выступая на мероприятии, председатель правления Ассоциации туристических агентств Руфат Гаджиев подчеркнул также важность тесного сотрудничества турагентств и отелей для оказания более выгодных туристических услуг гражданам и развития внутреннего туризма в период после карантина. Он призвал туркомпании и отели к разработке новых предложений для повышения интереса к внутреннему туризму.(Trend)