В Азербайджане планируется освободить от таможенных пошлин ввоз ряда типов автомобилей

Ожидается, что импорт в Азербайджан электромобилей будет освобожден от всех таможенных пошлин и налогов.

Об этом сообщаетя на отчете Кабинета министров за 2020 год.

Отмечается, что целью нововведения является обеспечение экологической и дорожной безопасности.

Кроме того, предлагается освободить импорт гибридных автомобилей от НДС.

Также ведутся работы по пересмотру налоговых и таможенных пошлин, применяемых при ввозе новых транспортных средств.

В отчете отмечается, что ведется соответствующая работа по принятию стимулирующих мер в связи с введением льготных условий кредитования при покупке новых транспортных средств и электромобилей.

Отметим, согласно конституционному закону «О дополнительных гарантиях права решения вопроса доверия Милли Меджлиса Кабинету министров», правительство ежегодно отчитывается о своей деятельности на пятом заседании весенней сессии парламента.

Как правило, это заседание приходится на март.