В Азербайджане планируется освободить от таможенных пошлин ввоз ряда типов автомобилей

Ожидается, что импорт в Азербайджан электромобилей будет освобожден от всех таможенных пошлин и налогов.
Об этом сообщаетя на отчете Кабинета министров за 2020 год.
Отмечается, что целью нововведения является обеспечение экологической и дорожной безопасности.
Кроме того, предлагается освободить импорт гибридных автомобилей от НДС.
Также ведутся работы по пересмотру налоговых и таможенных пошлин, применяемых при ввозе новых транспортных средств.
В отчете отмечается, что ведется соответствующая работа по принятию стимулирующих мер в связи с введением льготных условий кредитования при покупке новых транспортных средств и электромобилей.
Отметим, согласно конституционному закону «О дополнительных гарантиях права решения вопроса доверия Милли Меджлиса Кабинету министров», правительство ежегодно отчитывается о своей деятельности на пятом заседании весенней сессии парламента.
Как правило, это заседание приходится на март.